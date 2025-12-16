Rob Reiner e Jimmy Kimmel hanno commentato duramente l'attacco di Donald Trump, che ha accusato Reiner di essere stato ucciso per motivi politici. Kimmel ha definito l'attacco un gesto vile, sottolineando la presenza di un

© Movieplayer.it - Rob Reiner, Jimmy Kimmel contro il 'vile' attacco di Trump: "Quel cervello marcio governa le nostre vite"

L'attacco di Jimmy Kimmel contro le dichiarazioni del Presidente americano, che ha insultato la memoria di Rob Reiner sostenendo che è stato ucciso perché anti-trumpiano. Jimmy Kimmel non ci sta. Nel corso dell'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live! il conduttore ha attaccato Donald Trump per le sue dichiarazioni sulla morte di Rob Reiner. Il Presidente ha scritto in un post che Reiner sarebbe morto per colpa della sua ossessione nei suoi confronti. Il regista e la moglie sono stati uccisi domenica nella loro villa di Los Angeles dal figlio Nick, affetto per anni da problemi di tossicodipendenza. Movieplayer.it

Trump Sinks to New Low Addressing Murder of Rob Reiner & Wife and Mrs. Obama Surprises Great Family

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rob Reiner, Jimmy Kimmel contro il 'vile' attacco di Trump: "Quel cervello marcio governa le nostre vite" - L'attacco di Jimmy Kimmel contro le dichiarazioni del Presidente americano, che ha insultato la memoria di Rob Reiner sostenendo che è stato ucciso perché anti- movieplayer.it