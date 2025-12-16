Rob Reiner il litigio furioso con il figlio Nick 24 ore prima di morire
Rob Reiner, icona di Hollywood, è stato protagonista di un acceso litigio con il figlio Nick 24 ore prima della sua scomparsa. La tragica notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, poiché Rob e sua moglie Michele sono stati trovati morti dalla figlia domenica, segnando una perdita irreparabile per la famiglia e il panorama cinematografico.
Le fondamenta di Hollywood hanno subito uno scossone quando Rob Reiner e la moglie Michele sono stati trovati morti dalla figlia domenica. Tra i registi e gli attori più amati, Reiner e la moglie sarebbero stati uccisi dal figlio Nick: attualmente, si trova in arresto. Emergono intanto i primi dettagli in merito alle ultime ore della coppia e a un litigio furioso avvenuto appena 24 ore prima alla festa di Natale di Conan O’Brien. Rob Reiner e il figlio Nick hanno litigato alla festa di Conan O’Brien. Durante la festa di sabato sera di Conan O’Brien, un party di Natale, Rob Reiner e il figlio Nick Reiner hanno avuto una discussione accesa: lo ha riportato TMZ. Dilei.it
Rob Reiner, la moglie Michele e il figlio Nick avevano partecipato sabato alla festa di Natale del comico Conan O'Brien e lì padre e figlio avrebbero avuto un acceso litigio. Rob e Michele hanno lasciato la festa e non è chiaro se anche Nick se ne sia andato co x.com
Questi poveri genitori hanno fatto di tutto per aiutare questo ragazzo. ” Con queste parole, un amico stretto della famiglia racconta il dramma che si consumava da anni tra le mura dei Reiner, culminato in una tragedia che ha sconvolto chiunque li conoscesse - facebook.com facebook