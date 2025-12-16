rob reiner il litigio furioso con il figlio nick 24 ore prima di morire

Rob Reiner, icona di Hollywood, è stato protagonista di un acceso litigio con il figlio Nick 24 ore prima della sua scomparsa. La tragica notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, poiché Rob e sua moglie Michele sono stati trovati morti dalla figlia domenica, segnando una perdita irreparabile per la famiglia e il panorama cinematografico.

Le fondamenta di Hollywood hanno subito uno scossone quando Rob Reiner e la moglie Michele sono stati trovati morti dalla figlia domenica. Tra i registi e gli attori più amati, Reiner e la moglie sarebbero stati uccisi dal figlio Nick: attualmente, si trova in arresto. Emergono intanto i primi dettagli in merito alle ultime ore della coppia e a un litigio furioso avvenuto appena 24 ore prima alla festa di Natale di Conan O’Brien. Rob Reiner e il figlio Nick hanno litigato alla festa di Conan O’Brien. Durante la festa di sabato sera di Conan O’Brien, un party di Natale, Rob Reiner e il figlio Nick Reiner hanno avuto una discussione accesa: lo ha riportato TMZ. Dilei.it

