Rob Reiner, noto regista e attore statunitense, si trova al centro di una tragica vicenda che coinvolge la presunta responsabilità del figlio Nick nell'omicidio dei genitori, Rob Reiner e sua moglie Michele. La notizia ha suscitato grande attenzione e shock, portando alla luce accuse di duplice omicidio di primo grado contro il giovane.

© Lapresse.it - Rob Reiner, il figlio Nick accusato dell’omicidio dei genitori

Nick Reiner sarà incriminato per duplice omicidio di primo grado per l’ uccisione dei suoi genitori, il Rob Reiner e sua moglie Michele. Lo ha annunciato il procuratore della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, due giorni dopo che la coppia è stata trovata accoltellata a morte domenica pomeriggio nella loro casa nel quartiere di Brentwood a Los Angeles. Nick Reiner, 32 anni, non si è presentato oggi in tribunale perché non aveva ancora ricevuto l’autorizzazione medica per essere trasferito dal carcere al tribunale, ha dichiarato ai giornalisti. il suo avvocato, Alan Jackson. Era stato arrestato domenica. Lapresse.it

