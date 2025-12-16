Rob Reiner è stato un maestro del cinema americano in tutti i generi

Rob Reiner, celebre regista e attore statunitense, ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema americano attraverso la sua versatilità in molti generi. Dopo un decennio da single, Reiner e Nora Ephron hanno collaborato alla realizzazione di

Rob Reiner era single da dieci anni quando, insieme alla sua amica Nora Ephron, iniziò a girare Harry ti presento Sally. (1989), portando sul grande schermo la sua sceneggiatura basata su quanto possano essere frustranti le relazioni sentimentali. All'inizio Reiner era più che entusiasta del finale infelice (ma, secondo lui, realistico) che i due avevano preparato, ma poi. Poi Rob incontrò la fotografa Michele Singer e convinse Nora Ephron a cambiare l'esito della migliore commedia romantica di tutti i tempi con uno più in linea con la sua nuova e migliorata visione dell'amore, perché a volte si scopre che funziona. Gqitalia.it

