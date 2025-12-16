Rob Reiner e Michele Singer hanno fatto tutto quello che era possibile per aiutare il figlio ma le sue difficoltà erano troppo profonde

Rob Reiner e Michele Singer hanno dedicato ogni sforzo per supportare il loro figlio, affrontando sfide profonde e difficili da superare. Le persone vicine alla famiglia descrivono il loro dolore come il peggior incubo per un genitore, evidenziando la complessità e la sofferenza di un percorso segnato da difficoltà insormontabili.

© Vanityfair.it - Rob Reiner e Michele Singer «hanno fatto tutto quello che era possibile per aiutare il figlio, ma le sue difficoltà erano troppo profonde»

Le persone vicine alla famiglia raccontano che il regista e la moglie vivevano «l’incubo peggiore per qualunque genitore». La vita di Nick era segnata dall’abuso di droghe iniziato in adolescenza: il 32enne aveva raccontato di essere «molto arrabbiato» con la madre e il padre. Vanityfair.it

