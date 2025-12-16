Rob Reiner e l’amore per i film e i figli riusciti bene e per quelli venuti male

Rob Reiner, regista e attore statunitense, è noto per il suo amore per il cinema e per i suoi figli, con successi e insuccessi alle spalle. La sua passione per la narrazione si riflette anche in film come “La storia fantastica”, che ho rivisto in ricordo della sua scomparsa. Un omaggio a un artista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

«Quando avevo la tua età, la televisione si chiamava libri». Lo dice Peter Falk, che fa il nonno, al bambino che è diffidente del libro che gli ha portato per tenergli compagnia mentre è a letto con l'influenza, in "La storia fantastica", che è il film che mi sono messa a rivedere appena ho letto che Rob Reiner era morto. E che per me è sempre stato un film dello sceneggiatore, William Goldman – quello di "Butch Cassidy" e di "Tutti gli uomini del presidente". Già questo basterebbe come sintesi: nessuno collega i film di Rob Reiner al loro regista, perché Rob Reiner amava gli sceneggiatori ingombranti – Goldman anche per "Misery non deve morire", Nora Ephron per "Harry. Rob Reiner e Michele Singer, un amore lungo quarant'anni (e che ha cambiato il finale di Harry ti presento Sally ) - Il regista e la fotografa uccisi a coltellate nella loro casa a Los Angeles (per il duplice delitto è stato arrestato il secondogenito Nick) si conobbero nel 1988 sul set di di Harry ti presento Sally ... Rob Reiner, da "La storia fantastica" a "Misery non deve morire": chi era il regista e produttore ucciso a Los Angeles - Figlio di Carl, leggenda della comicità americana, e dell'attrice Estelle, Rob è diventato famoso come interprete nella celebre sitcom Arcibaldo, ma il suo nome resta legato ai successi cinematografic ...

Rob Reiner, da “La storia fantastica” a “Misery non deve morire”: chi era il regista e produttore ucciso a Los Angeles - Figlio di Carl, leggenda della comicità americana, e dell’attrice Estelle, Rob è diventato famoso come interprete nella celebre sitcom Arcibaldo, ma il suo nome resta legato ai successi cinematografic ... msn.com

L'amore può aspettarci: Harry ti presento Sally, il più iconico regalo di Rob Reiner x.com

