rob reiner chi sono romy tracy e jack gli altri figli oltre a nick

Rob Reiner, celebre regista e attore statunitense, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del cinema. Oltre al suo lavoro, la sua famiglia comprende figli come Romy, Tracy e Jack, accanto a Nick. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella sua villa di Los Angeles insieme alla moglie Michelle, ha profondamente colpito fan e colleghi.

Il mondo del cinema continua a piangere la scomparsa del noto regista Rob Reiner, trovato senza vita nella sua villa di Los Angeles insieme alla moglie Michelle. La coppia sarebbe stata trovata senza vita dalla figlia più piccola, Romy, con segni di profonde ferite da taglio. la ragazza da subito avrebbe indirizzato gli investigatori verso suo fratello Nick, definendolo come “pericoloso”. Reiner infatti aveva quattro figli: Nick, Romy, Jack, Tracy, molto diversi fra loro. Chi sono i figli di Rob Reiner. Oltre a Nick Reiner, il regista aveva anche altri tre figli: Romy, Tracy e Jack Reiner. Romy Reiner, nata nel 1997 dal matrimonio di Rob Reiner con Michele Singer, ha scelto una strada creativa, seguendo l’esempio del padre. Dilei.it

