Roadhouse rilancia le carte BrainRoad | ora si collezionano con l’app per tutti

Roadhouse rinnova le carte BrainRoad, ora disponibili per tutti tramite l’app, offrendo un’esperienza di collezione accessibile e coinvolgente. La nuova versione della collezione, tornata nei Roadhouse Restaurant, ha già suscitato entusiasmo e interesse tra i clienti, creando un’atmosfera di scambio e condivisione.

Nei Roadhouse Restaurant torna una collezione che negli ultimi mesi ha acceso conversazioni, scambi e piccole ossessioni da social. Le carte BrainRoad rientrano in scena con una regola nuova, pensata per allargare il gioco e farlo uscire dai confini del menù per bambini.