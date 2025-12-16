La nuova linea ferroviaria Rogoredo-Albairate, parte della linea S19 del passante ferroviario, rappresenta un'importante innovazione nei trasporti lombardi. Con un aumento di corse e collegamenti, questa novità migliora significativamente la mobilità nel Sud Milano, offrendo soluzioni più efficienti e comode per pendolari e residenti della zona.

© Ilgiorno.it - Rivoluzione trasporti. Nuova linea ferroviaria. Rogoredo-Albairate: "Più corse e collegamenti"

La linea S19 del passante ferroviario è una vera rivoluzione per i pendolari lombardi e in particolare per il Sud Milano. Un collegamento su ferrovia che unisce il Sud Est del Milanese con il Sud Ovest. Da Pieve Emanuele, Lacchiarella e Locate con un solo cambio a Rogoredo si potranno raggiungere Corsico e Gaggiano in 45 minuti. Attualmente muoversi orizzontalmente è un complicato, collegamento solo su gomma e tempo quasi raddoppiato. La corsa corsa inaugurale ieri mattina con partenza da Rogoredo alle 9.01 e arrivo alla stazione di Albairate-Vermezzo alle 9.44. In viaggio insieme ai sindaci e amministratori locali delle località toccate durante il tragitto, a tecnici e dirigenti Trenord, l’assessore Franco Lucente. Ilgiorno.it

