Dopo oltre un secolo di storia, la Fratelli Martini, storica azienda di Cesena, cambia proprietà. La famiglia cede l’impresa per 220 milioni di euro, segnando un passaggio importante nella tradizione industriale locale. La decisione rappresenta una svolta significativa per il patrimonio economico e culturale della regione, lasciando un’impronta duratura nel panorama imprenditoriale romagnolo.

© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione alla Fratelli Martini: dopo oltre 100 anni la famiglia cede l’azienda per 220 milioni

Cesena, 16 dicembre 2025 – Perde la sua identità tutta cesenate e romagnola una storica azienda del territorio, la F.lli Martini, facente capo alla famiglia (sede centrale a Longiano ) che da oltre cento anni teneva le redine di una vasta produzione zootecnica: mangimi, macelli, prodotti alimentari con diversi stabilimenti in Romagna e oltre 1.400 dipendenti, un valore della produzione consolidata di circa 1,2 miliardi e un Ebitda consolidato di circa 72 milioni. Sotto inchiesta il primario Catena: "Ha insabbiato l’indagine interna" L’acquisto dell’azienda per 220 milioni di euro da parte del Gruppo Bf International. Ilrestodelcarlino.it

