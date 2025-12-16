Rita Rusic e il matrimonio con Cecchi Gori | Non è finito per il tradimento

Rita Rusic ripercorre il suo lungo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, affrontando temi di amore e difficoltà. Nella sua intervista a La volta buona, l'attrice e imprenditrice svela dettagli sulla relazione, negando che il legame sia finito a causa di un tradimento, e riflette sulla sua vita e sulle sfide affrontate per ottenere ciò che desiderava.

(Adnkronos) – "Io nella vita ho ottenuto quello che volevo, con tanta fatica". Rita Rusic, ospite di La volta buona su Raiuno, risponde in particolare alle domande sul lungo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori. L'unione si è chiusa prima con la separazione e poi con il divorzio. "E' stato un matrimonio riparatore. Vivevamo insieme, stavamo .

