Risultati serie A Roma a -3 dalla vetta

Dopo la quindicesima giornata di Serie A, la Roma si avvicina alla vetta della classifica, restando a -3 dai leader. I risultati delle ultime partite hanno ridisegnato la classifica, con alcune sorprese e conferme. Ecco i principali risultati e la situazione aggiornata del campionato italiano.

Roma, 15 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Como 1-0: Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, Milan-Sassuolo 2-2, Fiorentina-Verona 1-2, Udinese-Napoli 1-0, Genoa-Inter 1-2, Bologna-Juventus 1-2, Roma-Como 1-0. Classifica: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 26 Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6. Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20. Ildenaro.it Celtic-Roma 0-3: gol e highlights | Europa League Risultati Serie A, Roma a -3 dalla vetta - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma- msn.com

Serie A, il Napoli vince 1-0 a Roma e l’Inter 2-0 a Pisa. Ok anche Atalanta e Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli vince 1- tg24.sky.it

+++ Serie C, risultati e classifica della 18° giornata: Benevento e Catania in vetta, accorcia la Salernitana +++ Cosa cambia https://qds.it/serie-c-risultati-classifica-18esima-giornata-catania-salernitana-benevento/ - facebook.com facebook

Serie C, Inter-Giana: Vecchi sceglie ancora Kamate quinto a destra. Davanti Lavelli con Spinaccè, Topalovic ancora titolare, seconda di fila per Re Cecconi ormai pienamente recuperato. In panchina l'intero attacco della Primavera Mosconi-Iddrissou-Zouin. E x.com