Rissa tra deputate al Congresso di Città del Messico | le parlamentari si azzuffano sulla riforma della trasparenza

Durante il Congresso di Città del Messico, si è verificata una rissa tra deputate di diversi schieramenti politici, coinvolgendo urla, spintoni e scontri fisici. L'episodio è avvenuto nel contesto della discussione sulla riforma della trasparenza, attirando l'attenzione dei media e suscitando reazioni diverse sulla questione.

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa tra deputate al Congresso di Città del Messico: le parlamentari si azzuffano sulla riforma della trasparenza Il Congresso di Città del Messico è stato teatro di una rissa tra deputate. Le immagini diffuse dai media mostrano urla, spintoni e violente tirate di capelli tra le parlamentari di due partiti di segno opposto. Nello scontro, la legislatrice Claudia Susana Pe’rez Romero (Pan) ha riportato ferite che l’hanno costretta a indossare un collare ortopedico. La discussione è nata in merito alla controversa riforma per lo scioglimento dell’Istituto di Trasparenza, un tema che ha acceso gli animi tra i membri del partito di governo Morena e quello di opposizione Pan. Secondo le ricostruzioni, tutto è iniziato quando le deputate del Pan hanno occupato la tribuna per bloccare i lavori. Ilfattoquotidiano.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rissa alla Camera, colpito il deputato Donno che cade a terra Video Rissa alla Camera, colpito il deputato Donno che cade a terra Video Rissa alla Camera, colpito il deputato Donno che cade a terra Rissa al Congresso in Messico: il video delle deputate che si prendono per i capelli - Rissa al Congresso di Città del Messico durante il dibattito sulla riforma della trasparenza: il video mostra deputate che si prendono per i capelli ... affaritaliani.it

Rissa tra deputate al Congresso di Città del Messico - Le immagini diffuse dai media mostrano urla, spintoni e violente tirate di capelli tra ... msn.com

LaPresse. . Rissa e capelli tirati al Congresso in Messico. Scene incredibili arrivano da Città del Messico, dove una seduta parlamentare è degenerata nel caos. Durante il dibattito sull'abolizione dell'agenzia per la trasparenza, alcune deputate sono venute all - facebook.com facebook

Rissa al Parlamento di Città del Messico: caos e botte tra deputati in aula. Il video x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.