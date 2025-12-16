Rissa in Parlamento le onorevoli si prendono per i capelli | momenti di caos a Città del Messico video

Durante una sessione del Parlamento di Città del Messico si è scatenata una rissa tra alcuni deputati, culminata in una colluttazione fisica. Il confronto ha avuto luogo durante il dibattito sulla dissoluzione dell’ente per la trasparenza della capitale, portando a momenti di grande tensione e caos tra gli “onorevoli”.

Momenti di caos al Congresso di Città del Messico, dove alcuni parlamentari sono venuti alle mani durante il dibattito sulla dissoluzione dell'istituto per la trasparenza della capitale. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano in particolare deputate di partiti rivali contendersi il controllo del podio, prima con urla e spintoni e poi con uno scontro fisico, fino a tirarsi i capelli, mentre altri parlamentari cercano di intervenire per separarle. La rissa in Parlamento: donne alle mani in Messico. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto quando i deputati del Partito di Azione Nazionale (Pan), di area conservatrice e all'opposizione, hanno occupato il podio per protestare contro l'iter della riforma proposta dalla maggioranza di sinistra di Morena.

