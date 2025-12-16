Durante una sessione del Congresso di Città del Messico, una discussione sull'abolizione dell’agenzia per la trasparenza è degenerata in un caos con risse tra deputate, che si sono anche tirate i capelli. Un video shock documenta il momento di tensione e violenza all’interno dell’aula, trasformando una normale seduta in un episodio di grande eclatante tensione politica.

© Thesocialpost.it - Rissa in Parlamento, le deputate si tirano i capelli: caos totale, il video allucinante

Una normale seduta del lunedì al Congresso di Città del Messico si è trasformata in una rissa tra deputati durante il dibattito sull’ abolizione dell’agenzia per la trasparenza della capitale messicana. L’episodio ha scosso l’aula e attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La tensione è salita rapidamente mentre era in corso la discussione su una proposta di legge che prevedeva l’eliminazione dell’attuale organismo per la trasparenza e la sua sostituzione con un nuovo ente di controllo. Le posizioni contrapposte tra maggioranza e opposizione hanno acceso lo scontro. Le immagini trasmesse dalla camera del Congresso mostrano chiaramente alcune deputate coinvolte in momenti di forte concitazione. Thesocialpost.it

