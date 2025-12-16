Rissa dopo l’incidente un uomo ferito a terra | intervengono polizia e carabinieri

Nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre, ad Aprilia si sono vissuti momenti di tensione a seguito di un incidente che ha scatenato una rissa. La polizia e i carabinieri sono intervenuti prontamente in risposta alla segnalazione di un uomo ferito sulla strada, portando a un intervento di polizia e carabinieri per gestire la situazione.

Momenti di tensione nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre, ad Aprilia dove è intervenuta la polizia dopo la segnalazione per la presenza di una persona ferita sulla carreggiata. La zona è quella di via Toscanini e all'arrivo delle pattuglie la strada era parzialmente bloccata e sul posto erano.

