Rischio idrogeologico Bicchielli FI | Criticità agro Nocerino-Sarnese note da decenni Regione inadempiente

Le criticità idrogeologiche dell’agro Nocerino-Sarnese sono conosciute da decenni, ma la Regione Campania non ha adottato misure efficaci per affrontarle. Durante le audizioni odierne è emerso un quadro preoccupante di inadempienza e mancanza di interventi strutturali per la prevenzione e la manutenzione di questa zona a rischio.

"Dalle audizioni di oggi è emerso un quadro estremamente chiaro e allo stesso tempo allarmante: le criticità idrogeologiche dell'agro Nocerino-Sarnese sono note da decenni, ma continuano a mancare risposte efficaci, coordinate e strutturali da parte della Regione Campania, che risulta gravemente inadempiente sul fronte della prevenzione e della manutenzione". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare sul rischio idrogeologico e sismico, al termine delle audizioni dei sindaci Angelo Pasqualino Aliberti, Scafati; Andrea Annunziata, San Marzano sul Sarno; Cosimo Ferraioli, Angri; Francesco Squillante, Sarno, svoltesi questa mattina alla Camera sulla situazione dell'Agro Nocerino-Sarnese.

Rischio idrogeologico: Bicchielli (FI), da Anbi indicazioni importanti su sicurezza - 'Legge quadro nazionale su pianificazione urbanistica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

Allerta METEO Colore GIALLA - Criticità ORDINARIA - Tipo rischio IDROGEOLOGICO - Livello ATTENZIONE - A partire dal primo pomeriggio di oggi, martedì 16/12/2025 e per le successive 12-18 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, localmen.. x.com

Allerta gialla prevista per domani, martedì 16 dicembre per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e, a partire dalle ore 8.00 anche per venti forti e conseguenti mareggiate. - facebook.com facebook

