Rischio crollo | chiusa la Loggia dei Mercanti a Maenza

La Loggia dei Mercanti a Maenza è stata chiusa in via precauzionale a causa di un rischio di crollo. La decisione è stata presa dal sindaco Loreto Polidoro, che ha firmato l'ordinanza dopo un sopralluogo seguito a una segnalazione. La situazione ha richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza pubblica.

E' stata chiusa per "rischio crollo" la Loggia dei Mercanti a Maenza. Nella giornata di ieri, lunedì 15 dicembre, il sindaco Loreto Polidoro ha firmato l'apposita ordinanza in seguito a un sopralluogo che è stato fatto dopo una segnalazione. Segnalazione che, come si legge nel provvedimento, è.

