Rischi per la circolazione sul viadotto Re | i familiari delle vittime della strada si rivolgono alla Prefettura

I familiari delle vittime della strada si rivolgono alla Prefettura a causa dei crescenti timori riguardo alla sicurezza del viadotto Re, situato sulla Strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” a Porto Empedocle. La preoccupazione per i rischi per la circolazione e la sicurezza dei conducenti aumenta, richiedendo interventi concreti per tutelare gli utenti della strada.

Cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale lungo il viadotto Re, sulla Strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio di Porto Empedocle. A lanciare l’allarme è l’Aifvs Aps, Associazione italiana familiari e vittime della strada, sezione di Agrigento, che ha formalmente. Agrigentonotizie.it

ESAME TEORICO PATENTE: SEGNALI SIMILI, CONOSCI LE DIFFERENZE? E ATTENZIONE SE LI TROVI SU STRADA...

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto precipita dal viadotto Re: salvo per miracolo un 25enne - Momenti di grande paura lungo la strada statale 115, nel territorio di Porto Empedocle, dove una Citroen C3 è precipitata dal viadotto Re. scrivolibero.it