Riscatto laurea ai fini pensionistici i mesi riscattati varranno di meno Ecco perché Emendamento Legge di Bilancio
L'emendamento della Legge di Bilancio modifica le regole del riscatto laurea ai fini pensionistici, influenzando il valore dei mesi riscattati. Chi punta alla pensione anticipata dovrà aggiornare i propri calcoli, poiché è stato introdotto un allungamento progressivo della finestra mobile, che attualmente è di tre mesi.
Chi programma di accedere alla pensione anticipata dovrà rivedere i propri calcoli. Un emendamento del governo introduce un allungamento progressivo della finestra mobile, il tempo che intercorre tra il raggiungimento dei requisiti e l’effettivo accesso alla pensione, che oggi è di tre mesi. Dal 2032 salirà a quattro mesi, diventerà di cinque mesi nel 2033 e arriverà a sei mesi a partire dal 2034. L'articolo . Orizzontescuola.it
