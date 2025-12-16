Risarcimento da oltre 200mila per i residenti di Milano per i danni da decibel | il Comune annuncia il ricorso

Il Comune di Milano annuncia il ricorso contro la sentenza che lo ha condannato a risarcire oltre 200mila euro ai residenti del quartiere Lazzaretto, vittime dei danni derivanti dai rumori della movida. La decisione si inserisce nel contesto delle misure contro l'inquinamento acustico e dei conflitti tra residenti e attività notturne nella città.

Il Comune di Milano farà ricorso contro la decisione del tribunale di condannarlo a risarcire con oltre 200mila i residenti del quartiere Lazzaretto per i danni causati dalla mala movida.

Il Comune di Milano dovrà risarcire 34 residenti per i danni da mala movida: pagherà 4.700 euro a testa - Il Tribunale di Milano ha condannato il Comune a risarcire 34 residenti del quartiere Lazzaretto: dovrà dare 4 ... fanpage.it

