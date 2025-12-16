Ripiombati in un mondo in cui essere ebrei è diventata una colpa

L'articolo affronta il tema delle tensioni e delle minacce rivolte alla comunità ebraica, evidenziando un clima di crescente insicurezza e discriminazione. Attraverso le parole di Elly Schlein e le commemorazioni delle vittime della strage di Sydney, si analizzano i rischi e le sfide cui questa comunità è oggi esposta.

Al direttore - Commemorando le vittime della strage di Sydney all’assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ha detto: “Sembra sic un vero e proprio attentato contro la comunità ebraica. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà. Dobbiamo fermare questa spirale di odio e intolleranza” (virgolettato Ansa). Bene. Ora aspettiamo qualche atto, simbolico e politico, coerente con questi buoni propositi. Provo a dare qualche suggerimento. 1) Visita immediata della segretaria al Tempio Maggiore di Roma. 2) Invito ai sindaci dem affinché revochino la cittadinanza onoraria alla signora Francesca Albanese. Ilfoglio.it

