La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, continua a puntare su Kenan Yildiz, considerato un elemento chiave della rosa. In vista del rinnovo, è previsto un nuovo incontro per ridefinire le cifre contrattuali, evidenziando l'importanza del giovane talento nel progetto bianconero. La trattativa si inserisce nel contesto di una stagione in cui Yildiz sta dimostrando tutto il suo valore.

© Stilejuventus.com - Rinnovo Yildiz, pronto un nuovo incontro per ridefinire le cifre

Se c’è un giocatore su tutti sul quale si sta reggendo la Juventus di Luciano Spalletti, quello è Kenan Yildiz. Fulcro emotivo e tecnico della rosa bianconera, il turco non ci ha messo molto a conquistare il cuore del tecnico toscano. La “ fucilata della notte ” di Yildiz, dal vangelo secondo Luciano, che sia un tiro o come più spesso accade un assist, è riuscita a cambiare più volte l’inerzia di un match, come successo tra l’altro la scorsa domenica con l’assist al bacio trasformato in gol da Cabal contro il Bologna. Le cifre dell’attuale contratto. Il giovane talento turco, arrivato a Torino dal Bayern Monaco nel 2022, è legato alla Juventus da un contratto fino al 2029. Stilejuventus.com

