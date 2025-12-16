Rinnovo Lautaro Martinez pronto un contratto a vita? Le ultime

Lautaro Martinez potrebbe presto firmare un contratto a vita con l'Inter. La nuova proposta del club nerazzurro mira a consolidare il suo ruolo e la sua permanenza a lungo termine. Ecco le ultime novità sul rinnovo e le prospettive future dell'attaccante argentino con la squadra milanese.

Il futuro immediato dell'attaccante argentino Lautaro Martinez è saldamente legato all' Inter, grazie a un contratto valido fino al 2029 che prevede un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Giorno, non è remota l'ipotesi che entro i prossimi 12-18 mesi si apra la discussione per un ulteriore prolungamento. Questo potrebbe rappresentare l'ultimo contratto della carriera del capitano nerazzurro, e con buone probabilità, quello che lo legherà alla Beneamata fino al ritiro.

Il rinnovo di Lautaro è ormai solo una formalità, dopo la lunga trattativa che aveva creato qualche

