Rinasce l' associazione degli amici del conservatorio B Marcello

L'Associazione degli Amici del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” si rinnova, rafforzando il legame tra istituzione e comunità. Creata da un gruppo di personalità appassionate, l'organizzazione si propone di promuovere e sostenere le attività del conservatorio, favorendo una partecipazione attiva e un impegno condiviso per il valore culturale e musicale dell'istituzione.

È stata ricostituita l'Associazione degli Amici del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello": un'iniziativa nata dalla volontà di un gruppo di personalità profondamente legate all'istituzione, che mira a mobilitare sostegno e partecipazione attorno alle attività di quella che è considerata.

