rimossi i velobox irregolari sulla sp19

La scorsa settimana l’amministrazione comunale di Graffignana, guidata dal sindaco Giovanni Scietti (nella foto), ha rimosso definitivamente le postazioni di rilevazione della velocità, i cosiddetti “ velobox “, collocate lungo i due tratti della provinciale 19 che attraversano il centro abitato. Un intervento che ha generato reazioni contrastanti tra i cittadini. "Comprendiamo le diverse sensibilità emerse – sottolinea il sindaco Scietti – e siamo consapevoli delle preoccupazioni legate alla sicurezza stradale ". Se da un lato c’è chi ha accolto favorevolmente l’eliminazione delle cabine, dall’altro resta il timore di una riduzione dell’effetto deterrente. Ilgiorno.it

