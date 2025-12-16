Riforma Medicina Bernini incontra gli studenti Cnsu | possibili modifiche all’accesso
Il ministro Bernini si è confrontata con gli studenti del Cnsu sulla riforma di Medicina, affrontando possibili modifiche all'accesso e al funzionamento del semestre aperto. Si valuta l’introduzione di correttivi, tra cui la riduzione dei programmi d’esame, l’estensione delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra fine corsi e appelli, per migliorare la didattica nel prossimo anno accademico.
Niente passi indietro sulla riforma del semestre aperto, ma piena disponibilità a correttivi sul funzionamento del meccanismo dell’accesso a Medicina valutando una riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica per il prossimo anno. E’ questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento espresso dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, dopo l’incontro di oggi con il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). Il confronto con gli studenti. Lapresse.it
