Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città Manca personale così il servizio non regge

Aversa sta affrontando un'emergenza igienico-sanitaria causata dalla carenza di personale, che compromette la gestione dei rifiuti e provoca cattivi odori nel centro cittadino. La situazione sta generando crescente disagio tra residenti e commercianti, evidenziando le criticità di un servizio essenziale sotto pressione.

La città di Aversa è alle prese con una vera e propria emergenza igienico-sanitaria che sta esasperando residenti e commercianti. Il centro storico e i vicoli più caratteristici, da sempre simbolo della vita normanna, sono oggi soffocati da cumuli di rifiuti non raccolti, trasformati in. Casertanews.it

San Lorenzo svela il degrado, strade invase dai rifiuti: serve patto tra cittadini e istituzioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ancora cumuli di rifiuti al Rione Marconi: i residenti denunciano inciviltà e chiedono controlli - I residenti raccontano che gli scarichi abusivi avvengono a ogni ora, sia di giorno sia nel cuore della notte. reggiotv.it