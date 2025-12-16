Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città Manca personale così il servizio non regge
Aversa sta affrontando un'emergenza igienico-sanitaria causata dalla carenza di personale, che compromette la gestione dei rifiuti e provoca cattivi odori nel centro cittadino. La situazione sta generando crescente disagio tra residenti e commercianti, evidenziando le criticità di un servizio essenziale sotto pressione.
La città di Aversa è alle prese con una vera e propria emergenza igienico-sanitaria che sta esasperando residenti e commercianti. Il centro storico e i vicoli più caratteristici, da sempre simbolo della vita normanna, sono oggi soffocati da cumuli di rifiuti non raccolti, trasformati in. Casertanews.it
San Lorenzo svela il degrado, strade invase dai rifiuti: serve patto tra cittadini e istituzioni
Ancora cumuli di rifiuti al Rione Marconi: i residenti denunciano inciviltà e chiedono controlli - I residenti raccontano che gli scarichi abusivi avvengono a ogni ora, sia di giorno sia nel cuore della notte. reggiotv.it
Caldo, afa e cattivi odori dai rifiuti. “Ora il ritiro due volte al giorno” - Montecatini, 25 giugno 2025 – La stagione estiva ha portato la temperatura all’interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti fino a 70 gradi, e in vari punti della città sono stati segnalati ... lanazione.it
Segnalazioni di degrado e sporcizia arrivano da cittadini e utenti del CUP di Mariano Comense, dove ormai, da tempo l’ingresso si presenta in condizioni di evidente incuria. Rifiuti abbandonati, cattivi odori e marciapiedi sporchi stanno creando disagio soprat - facebook.com facebook
