Rifiuti dalla Regione Calabria 45 milioni per bloccare l’aumento delle tariffe

La Regione Calabria ha approvato una delibera da 45 milioni di euro per sostenere la gestione dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di bloccare gli aumenti delle tariffe per i cittadini, nonostante l’incremento dei costi del settore. Questa misura mira a garantire continuità e stabilità nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione.

© Reggiotoday.it - Rifiuti, dalla Regione Calabria 45 milioni per bloccare l’aumento delle tariffe La giunta regionale della Calabria ha approvato, nella seduta odierna, una delibera che prevede uno stanziamento di 45 milioni di euro a sostegno del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di evitare aumenti delle tariffe a carico dei cittadini a fronte dell’incremento dei costi. Reggiotoday.it PLASTIC FREE ONLUS: NEL 2024 RIMOSSE IN CALABRIA 45 TONNELLATE DI PLASTICA E RIFIUTI Rifiuti, la Regione stanzia 45 milioni per bloccare l’aumento delle tariffe - CATANZARO La Giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna, ha approvato la delibera che prevede uno stanziamento complessivo di 45 milioni di euro a sostegno del servizio di gestione dei rifi ... corrieredellacalabria.it

Rifiuti, la differenziata in Calabria sale al 58,05%. Ecco i comuni più virtuosi (4 su 5 sono nel Catanzarese) - Sorpasso strutturale sull’indifferenziato e trend in linea con il target 2030 ... corrieredellacalabria.it

Prima regione in Italia per raccolta differenziata, in base al Rapporto Rifiuti Urbani 2025, redatto dall’Ispra: è l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% con un - facebook.com facebook

Il referto della @CorteContiPress sulla gestione dei #rifiuti nella #RegioneSiciliana appena pubblicato non costituisce nessun freno né paralisi,, semmai uno sprone a procedere con aggiustamenti. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia x.com