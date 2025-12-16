Rifiuti Cesenatico nel 2025 è arrivata al 78,2% di percentuale per la raccolta differenziata

Nel 2025, Cesenatico ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 78,2%. I primi dati, ancora non definitivi, indicano un progresso significativo nella gestione dei rifiuti nella città, segnando un passo avanti rispetto agli anni precedenti e riflettendo l'impegno per un sistema di smaltimento più sostenibile.

