Riecco Kiki il ladro acrobata che ha razziato la casa di Diletta Leotta esce dal carcere e torna in attività

Dopo aver scontato il suo periodo di detenzione domiciliare, Kiki, il ladro acrobata noto per i furti a Milano, torna in libertà e riprende le sue attività. La sua storia, fatta di colpi audaci e destrezza, riprende così dopo un lungo periodo di inattività, suscitando nuovamente attenzione e preoccupazione nella città.

© Ilgiorno.it - Riecco Kiki, il ladro acrobata che ha razziato la casa di Diletta Leotta esce dal carcere e torna in attività Milano, 16 dicembre 2025 – «Il 26 agosto 2023 ha terminato il suo ultimo periodo di detenzione domiciliare, nella circostanza disposto dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Milano a seguito di una condanna per due furti in abitazione commessi nella città di Milano», recita la nota a pie' di pagina nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Chiara Valori. Non due furti come altri, almeno per la notorietà delle vittime finite nel mirino.