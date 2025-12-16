Ridare potere ai municipi è l’unica risposta credibile alla sfiducia civica
La diminuzione della partecipazione civica rappresenta una sfida cruciale per le democrazie locali. Ridare potere ai municipi può essere la soluzione più efficace per rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche, offrendo un modello più vicino alle esigenze della comunità.
Tutti gli osservatori esprimono preoccupazione per la scarsa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Chi dà le responsabilità a una diminuita credibilità della politica (da Tangentopoli in poi), chi alla sottrazione della possibilità di scegliere e incidere (vedi leggi elettorali con candidature decise dalle segreterie dei partiti), chi al depauperamento della società (gli ultimi, in condizioni ai limiti della sopravvivenza, hanno altro a cui pensare rispetto al voto.). Solo i partiti non se ne preoccupano, tanto che contano i voti in percentuali (sempre in aumento) e non in voti assoluti (spesso in diminuzione). Linkiesta.it
