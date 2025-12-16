La diminuzione della partecipazione civica rappresenta una sfida cruciale per le democrazie locali. Ridare potere ai municipi può essere la soluzione più efficace per rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e ripristinare la fiducia nelle istituzioni pubbliche, offrendo un modello più vicino alle esigenze della comunità.

© Linkiesta.it - Ridare potere ai municipi è l’unica risposta credibile alla sfiducia civica

Tutti gli osservatori esprimono preoccupazione per la scarsa partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Chi dà le responsabilità a una diminuita credibilità della politica (da Tangentopoli in poi), chi alla sottrazione della possibilità di scegliere e incidere (vedi leggi elettorali con candidature decise dalle segreterie dei partiti), chi al depauperamento della società (gli ultimi, in condizioni ai limiti della sopravvivenza, hanno altro a cui pensare rispetto al voto.). Solo i partiti non se ne preoccupano, tanto che contano i voti in percentuali (sempre in aumento) e non in voti assoluti (spesso in diminuzione). Linkiesta.it

(297) 98 212° Traettorie reali I ricchi curve interne brevi i poveri esterne marginali.

Tredicesime, più spese e meno consumi. L’appello di Confesercenti: “Misure per ridare potere d’acquisto” - facebook.com facebook

Hai proprio ragione, il messaggio più bello di tutto il tour. E il più vero: lui ha questa capacità speciale di ridare vita e gioia e luce a tanti di noi, a tante vite e cuori, a giorni bui, a momenti difficili. Ce l'hai questo potere, Marco, dal primo giorno e per sempre x.com