Ricoverato in gravi condizioni nell' ospedale di Pescara un cacciatore ferito da un cinghiale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cacciatore di 70 anni è stato gravemente ferito e trasportato all'ospedale di Pescara dopo essere stato attaccato da un cinghiale in Molise. L'incidente si è verificato durante l’attività di caccia, lasciando l’uomo in condizioni critiche. La vicenda evidenzia i rischi connessi alle escursioni nella natura e alle attività di caccia.

Un cacciatore di 70 anni è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Pescara dopo essere stato caricato alle spalle da un cinghiale in Molise.Come riporta l'AdnKronos, il 70enne è stato ferito da un ungulato durante una battuta di caccia ed è stato trasferito nell’ospedale di Pescara. Ilpescara.it

