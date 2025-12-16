Ricorsi contro l' aeroporto Fratelli d' Italia richiama all' ordine il sindaco di centrodestra | Torni sulla retta via
Il dibattito sull'ampliamento dell'aeroporto prosegue con tensioni tra le parti coinvolte. Fratelli d'Italia invita il sindaco di Poggio a Caiano, tra i ricorrenti contro la nuova pista, a riconsiderare la propria posizione e a tornare sulla retta via, sottolineando l'importanza di una decisione condivisa e responsabile.
“Spiace leggere sui quotidiani che tra i ricorrenti al Tar contro la nuova pista dell’aeroporto figuri anche il sindaco di Poggio a Caiano. A lui, eletto nelle file del centrodestra, rivolgiamo un appello chiaro: si sfili da quella cordata ideologica e torni sulla retta via della responsabilità. Firenzetoday.it
"Basta cemento in aree alluvionali", pronti 4 ricorsi contro la nuova pista dell'aeroporto - I comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via, Valutazione di impatto ambientale relativo all'ampliamento e ... firenzetoday.it
Peretola: Comuni della Piana ricorrono al TAR contro nuova pista - I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via del nuovo aeroporto di F ... controradio.it
Ancora ricorsi contro lo sviluppo del Aeroporto di Firenze : i comuni di Sesto, Campi, Calenzano, Poggio a Caiano e Carmignano , annunciano infatti che presenteranno tre ricorsi al Tar contro il decreto di Via per il Masterplan di Peretola. Il progetto è cambiato - facebook.com facebook
Davanti al gonfalone del Comune di Sesto Fiorentino si rafforza l'alleanza contro l’espansione dell’aeroporto di Peretola. Si tratta di una lotta sia politica che amministrativa: la vice sindaca di Sesto Fiorentino e i primi cittadini di Campi Bisenz... x.com
