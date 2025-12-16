Ricorsi contro l' aeroporto Fratelli d' Italia richiama all' ordine il sindaco di centrodestra | Torni sulla retta via

Il dibattito sull'ampliamento dell'aeroporto prosegue con tensioni tra le parti coinvolte. Fratelli d'Italia invita il sindaco di Poggio a Caiano, tra i ricorrenti contro la nuova pista, a riconsiderare la propria posizione e a tornare sulla retta via, sottolineando l'importanza di una decisione condivisa e responsabile.

“Spiace leggere sui quotidiani che tra i ricorrenti al Tar contro la nuova pista dell’aeroporto figuri anche il sindaco di Poggio a Caiano. A lui, eletto nelle file del centrodestra, rivolgiamo un appello chiaro: si sfili da quella cordata ideologica e torni sulla retta via della responsabilità. Firenzetoday.it

