Riconoscimento per i tedofori del paese

Foiano ha reso omaggio a due cittadini che hanno vissuto un'esperienza dal grande valore simbolico, riconoscendo il loro impegno e il ruolo importante nella comunità. L'evento ha sottolineato l'importanza di valori condivisi e del senso di appartenenza, celebrando il contributo di questi protagonisti locali.

Foiano ha reso omaggio a due suoi cittadini protagonisti di un'esperienza dal forte valore simbolico. Il sindaco Jacopo Franci e il vicesindaco e assessore allo Sport Gabriele Corei hanno accolto nella Sala del Consiglio comunale Luca Caneschi e Giosuè Castiglionesi, i due tedofori foianesi che nei giorni scorsi hanno avuto l'onore di portare la fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un momento istituzionale sobrio ma partecipato, pensato dall'Amministrazione comunale come segno di riconoscimento e di gratitudine non solo verso i due protagonisti, ma anche verso il messaggio che la loro esperienza ha saputo trasmettere all'intera comunità.

Tra i tedofori della tappa umbra del Viaggio della Fiamma Olimpica c'era anche la Proloco di Costacciaro. Questo prestigioso riconoscimento arriva proprio mentre il mandato 2024/2025 dell'associazione volge al termine: una chiusura simbolica e preziosa