Riaprono i servizi igienici del parco Gioeni dopo i lavori di riqualificazione

I servizi igienici del parco Gioeni sono stati riaperti dopo un intervento di ristrutturazione. La struttura, chiusa da anni a causa di danni alla rete idrica e atti vandalici, è stata effektivemente ripristinata, offrendo ora nuovamente un servizio essenziale ai visitatori del parco.

Sono stati riaperti al pubblico i servizi igienici del parco Gioeni, ristrutturati dopo anni di chiusura dovuta a gravi danneggiamenti della rete idrica e atti vandalici che avevano reso inagibile la struttura. L'intervento, finanziato con 36 mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Cataniatoday.it Aversa - Parco Balsamo tra promesse e degrado La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rocca, nuovi servizi igienici da 150mila euro al parco Gramsci - Si tratta di un prefabbricato con bagni (anche per disabili), docce, spogliatoi e lavandini a servizio dei turisti e non solo. ilrestodelcarlino.it RIAPERTI I TRE CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI TARANTO Riaprono oggi, 9 dicembre, i Centri di Aggregazione Sociale per Anziani di Taranto. Lo annuncia l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taranto Sabrina Lincesso. "Nonostante le diffi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.