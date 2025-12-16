Riaprono i servizi igienici del parco Gioeni dopo i lavori di riqualificazione

I servizi igienici del parco Gioeni sono stati riaperti dopo un intervento di ristrutturazione. La struttura, chiusa da anni a causa di danni alla rete idrica e atti vandalici, è stata effektivemente ripristinata, offrendo ora nuovamente un servizio essenziale ai visitatori del parco.

Sono stati riaperti al pubblico i servizi igienici del parco Gioeni, ristrutturati dopo anni di chiusura dovuta a gravi danneggiamenti della rete idrica e atti vandalici che avevano reso inagibile la struttura. L'intervento, finanziato con 36 mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Cataniatoday.it

