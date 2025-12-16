Riapre a gennaio la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina

A gennaio riapre la tratta Crespino – Marradi della ferrovia Faentina, segnando un importante passo per il trasporto regionale. L'incontro odierno tra l'assessore regionale Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani ha confermato l'impegno per il ripristino e lo sviluppo della linea, coinvolgendo attivamente le comunità locali.

MARRADI – Anche il sindaco di Marradi Tommaso Triberti ha partecipato all'incontro che si è svolto stamani (16 dicembre) tra il neo assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e gli amministratori dei Comuni toscani che insistono sulla linea Faentina. Come riporta una nota della Regione, la tratta ferroviaria Crespino del Lamone-Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso marzo, verrà riaperta al traffico ferroviario nel mese di gennaio, con netto anticipo rispetto alle previsioni. Dal 17 gennaio ci saranno due giorni di corse prova e da lunedì 19 gennaio riprenderà il servizio commerciale anche su questa tratta, ripristinando il collegamento diretto fra la Toscana e la Romagna.

