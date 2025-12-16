Riaperta a metà via dei Tribunali a Napoli dopo il crollo di calcinacci

Dopo il crollo di calcinacci avvenuto ieri, via dei Tribunali a Napoli è stata riaperta parzialmente. Le transenne sono state ridotte, consentendo un maggiore passaggio dei pedoni. La riapertura rappresenta un passo importante verso la normalizzazione della zona, che era stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

Riaperta via dei Tribunali dopo il crollo di calcinacci di ieri. Le transenne sono state notevolmente ridotte. Consentito il transito anche alle auto. Fanpage.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Riaperta a metà via dei Tribunali a Napoli dopo il crollo di calcinacci - Riaperta via dei Tribunali dopo il crollo di calcinacci di ieri. fanpage.it

Sabato 6 dicembre riaperta alla circolazione l’area antistante al duomo di Bondeno Dopo un cantiere durato alcuni mesi.... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.