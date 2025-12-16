Rian Johnson ha delle idee per un quarto film di Knives Out | sarebbe interessante da fare

Rian Johnson ha condiviso le sue idee per un possibile quarto film della saga “Knives Out”, esprimendo entusiasmo all’idea di portare avanti la serie. Dopo il successo di “Wake Up Dead Man”, il terzo capitolo disponibile su Netflix dal 12 dicembre, si apre la possibilità di ulteriori avventure nel mondo dei gialli, lasciando i fan in attesa di novità.

“Wake Up Dead Man” di Rian Johnson, il terzo film della serie di gialli “Knives Out” con Daniel Craig, è appena arrivato su Netflix il 12 dicembre. Tuttavia, il regista ha già in mente il prossimo capitolo della saga. Johnson ha dichiarato a Entertainment Weekly: “ Ho alcune idee concettuali di base, elementari. Tipo, ‘Ok, sarebbe interessante se fosse questo genere di cose’ “. Il regista ha continuato: “ Non ho idee concrete. Non ho ancora un tema. Non ho ancora una location. È tutto molto vago, e penso che sia giusto mantenerlo vago finché non sarò pronto a sedermi e scriverlo “. Nel frattempo, Johnson spera di dirigere almeno un film originale prima di tornare nel franchise di Knives Out per un’altra storia del maestoso detective del sud Benoit Blanc interpretato da Craig. Metropolitanmagazine.it

