Revocata immunità ad Alessandra Moretti al Parlamento Ue Confermata per Elisabetta Gualmini

Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti del PD, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. La decisione è stata confermata durante la sessione a Strasburgo il 16 dicembre 2025, mentre l'immunità per Elisabetta Gualmini è stata invece mantenuta.

Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti.

Sì alla richiesta per revocare l'immunità all'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. A deciderlo, con 16 voti a favore, 7 contrari e un'astensione, è stata la commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue. La richiesta, avanzata a marzo dalla procura del Belgio,

