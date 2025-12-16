Revocata immunità ad Alessandra Moretti al Parlamento Ue Confermata per Elisabetta Gualmini – Il video

Il Parlamento europeo ha deciso di revocare l'immunità all'eurodeputata Alessandra Moretti del Pd, nel contesto dell'inchiesta Qatargate. La decisione, avvenuta con il voto favorevole, segna un importante sviluppo nel procedimento giudiziario che coinvolge diversi membri dell'istituzione europea. La conferma dell'immunità per Elisabetta Gualmini è stata invece mantenuta.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Hanno votato a favore della revoca 497, 139 contrari e 15 astenuti. Nell'ambito della stessa richiesta, è stata invece confermata l'immunità per Elisabetta Gualmini con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astenuti. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

