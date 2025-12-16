La Commissione europea ha annunciato una retromarcia riguardo al divieto di vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035, modificando le precedenti politiche ambientali. Questa decisione apre nuovi scenari per il settore automobilistico e le strategie di transizione energetica nell'Unione Europea.

© Iltempo.it - Retromarcia Ue, salta il divieto alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035

Retromarcia della Commissione europea: salta il divieto alla vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035. Il taglio di emissioni richiesto passa dal 100% al 90% ma la neutralità climatica viene mantenuta con un meccanismo di acquisto di crediti per il rimanente 10%. Viene lasciato spazio alla neutralità tecnologica – come chiesto da produttori e diversi Stati – e assumono maggiore ruolo i biocarburanti e gli e-fuels per la transizione. La Commissione ha presentato un pacchetto che affronta sia l'offerta sia la domanda nella transizione del settore automobilistico: sul lato dell'offerta, propone una revisione degli standard esistenti di emissioni di CO? per auto e furgoni e un emendamento mirato a quelli per i veicoli pesanti (Hdv). Iltempo.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

2035, cosa succederà alle auto a benzina e diesel nei Paesi UE

Retromarcia Ue, salta il divieto alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035 - Retromarcia della Commissione europea: salta il divieto alla vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035. msn.com