Retromarcia sull’auto elettrica La revisione del bando al 2035 mostra il fallimento di un approccio dirigista

La decisione di posticipare al 2035 l’obbligo di elettrificazione delle auto rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche europee. Dopo anni di approvazioni e restrizioni, la seconda Commissione von der Leyen ha deciso di rivedere le strategie, riconoscendo forse i limiti di un approccio troppo dirigista e aprendo a soluzioni alternative per il settore automobilistico.

Tanto tuonò che, almeno un po', piovve. La seconda Commissione von der Leyen  rinnega, o almeno corregge, l'operato precedente e, finalmente, cancella il cosiddetto e bando alle autove.

