Retromarcia sull’auto elettrica La revisione del bando al 2035 mostra il fallimento di un approccio dirigista

La decisione di posticipare al 2035 l’obbligo di elettrificazione delle auto rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche europee. Dopo anni di approvazioni e restrizioni, la seconda Commissione von der Leyen ha deciso di rivedere le strategie, riconoscendo forse i limiti di un approccio troppo dirigista e aprendo a soluzioni alternative per il settore automobilistico.

© Ilfoglio.it - Retromarcia sull’auto elettrica. La revisione del bando al 2035 mostra il fallimento di un approccio dirigista Tanto tuonò che, almeno un po’, piovve. La seconda Commissione von der Leyen rinnega, o almeno corregge, l’operato precedente e, finalmente, cancella il cosiddetto e bando alle autove. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Retromarcia sull'auto elettrica. La revisione del bando al 2035 mostra il fallimento di un approccio dirigista - La Commissione von der Leyen corregge la transizione dell’auto imposta per legge, in barba al mercato. ilfoglio.it

Auto elettriche, l'Unione Europea fa retromarcia sullo stop ai motori termici entro il 2035: sì a ibride e biofuel - L'atteso pacchetto di misure di sostegno al settore automotive e un piano d'azione contro la crisi degli alloggi sono tra i dossier nell'agenda del collegio della Commissione ... msn.com

Ford fa retromarcia sull’Ev, extra-oneri per 19,5 miliardi ilsole24ore.com/art/ford-fa-re… x.com

Sulla superstrada Ascoli-Mare i divieti principali sono simili alle autostrade a pagamento: vietata la sosta, la retromarcia, l'inversione di marcia, l'uso dei veicoli non idonei (come ciclomotori, trattori) e la circolazione pedonale al di fuori delle aree di sosta. Lo ric - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.