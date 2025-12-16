Restauro ex convento conclusa la prima fase | nuovo spazio per attività culturali e sociali

Conclusa la prima fase del restauro dell'ex convento dei Carmelitani di Santa Maria del Soccorso a Carovigno. L'intervento ha portato al recupero e alla riqualificazione energetica di questo edificio storico, tutelato dalla Soprintendenza dal 1981, creando un nuovo spazio dedicato ad attività culturali e sociali.

CAROVIGNO - Si conclude il primo lotto di lavori del progetto di recupero e riqualificazione energetica dell'ex convento dei Carmelitani di Santa Maria del Soccorso di Carovigno, edificio storico tutelato dalla Soprintendenza dal 1981.

