Resta in carcere il killer dell' ex guardia penitenziaria

Il 45enne di Fontaniva, accusato dell'omicidio di Fatos Cenaj, rimane in carcere. L'uomo, ex operaio e ex guardia penitenziaria, ha mantenuto il silenzio davanti al giudice durante l'interrogatorio di preliminare avvenuto il 16 dicembre. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla dinamica e le motivazioni del delitto.

Moreno Violetto, il 45enne operaio di Fontaniva, accusato di essere stato l'assassino di Fatos Cenaj, ieri mattina 16 dicembre è rimasto in silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari. Dopo quasi sei mesi di indagini è arrivata la svolta nell'omicidio di Fatos Cenaj, il 58enne albanese ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 8 giugno. Il corpo dell'uomo, ex guardia carceraria, era stato rinvenuto in una stradina di campagna a Fontan

