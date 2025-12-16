Replica La Promessa in streaming puntata 16 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, 16 dicembre 2025, torna in streaming la soap spagnola La Promessa con l'episodio di questa sera. La puntata vede protagonisti Manuel e Jana, con quest'ultima in gravi condizioni. Curro, sconvolto dalla scena, si precipita a cercare un medico per aiutarla, portando avanti le intense vicende di questa appassionante serie.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel chiede aiuto dopo aver trovato Jana priva di sensi e sanguinante; Curro arriva, rimane sconvolto dalla scena e corre subito a cercare un medico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. Superguidatv.it

