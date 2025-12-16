© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 16 dicembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 dicembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Arif è in carcere accusato di complicità nell’omicidio di Yeliz, quindi Enver prende in carico il suo locale e Ceyda gli dà una mano. Nezir propone un accordo a Bahar e Piril: se una delle due accetterà di sposarlo e di vivere insieme ai figli a casa sua, libererà Sarp. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Superguidatv.it

