Rensch | Se giochiamo come contro il Como possiamo battere anche la Juventus in casa loro

Rensch sottolinea l'importanza di riproporre la stessa prestazione mostrata contro il Como, affermando che con quella determinazione e livello di gioco la squadra può competere e vincere anche contro la Juventus in trasferta. La fiducia nella capacità di esprimersi al meglio è il messaggio chiave in vista delle prossime sfide.

Devyne Rensch ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Como. Queste le parole del giocatore giallorosso verso la gara con la Juventus. Hai giocato titolare dopo parecchio. Come si vive questa attesa tra una partita e l'altra? « Siamo professionisti, dobbiamo essere sempre pronti. Lavoro sempre duro, poi se il mister decide di mandarmi il campo cerco di dare il massimo al di là del minutaggio. Gasperini crede in me e io penso di aver risposto molto bene ». Come cambia il modo di giocare quando ti sposti dal lato del cambio? Hai un compagno preferito con cui giocare? "Indifferente, posso giocare su entrambi i lati.

