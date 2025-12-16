Rendina domina il Rally di Cagliari tra le due ruote motrici
Rendina si impone al primo Rally Città di Cagliari, distinguendosi tra le due ruote motrici. Con una prestazione di rilievo, il giovane pilota si classifica al nono posto assoluto, conquistando la vetta nella categoria Rally4 e 2RM, dimostrando talento e determinazione in una gara ricca di emozioni.
Prestazione di spessore per il figlio d’arte al 1° Rally Città di Cagliari: nono assoluto, primo di Rally4 e 2RM. Un successo netto che chiude al meglio la stagione 2025. Michael Rendina rientra dal 1° Rally Città di Cagliari con un bilancio estremamente positivo. Il giovane pilota romano ha infatti firmato una delle migliori prestazioni . Tuttorally.news
PS1 Dolianova San Nicolò Gerrei Camera carOn board 1 Rally Città di Cagliari
Rendina domina il 1° Rally di Cagliari e trionfa in due ruote motrici - Michael Rendina è rientrato dal 1° Rally Città di Cagliari con grande soddisfazione. rallyssimo.it
Gessa-Pusceddu in testa al 1º Rally Città di Cagliari dopo le prime due giornate - Marino Gessa e Salvatore Pusceddu chiudono in testa la prima giornata del 1º Rally Città di Cagliari, gara conclusiva del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. unionesarda.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.