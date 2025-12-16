Renate pareggio amaro | Sono mancate le energie

Il Renate incassa un pareggio amaro dopo una prestazione caratterizzata da stanchezza e gestione inadeguata del vantaggio. La squadra ha mostrato difficoltà nella fase finale, soprattutto nei minuti subito successivi al gol dell’1-0 e in superiorità numerica, evidenziando problemi di energia e incisività negli ultimi venti metri.

Poca attenzione nella gestione del vantaggio, in superiorità numerica, nei minuti immediatamente successivi al gol dell’1-0, la stanchezza per i tre impegni ravvicinati e, collegata, la solita poca incisività negli ultimi 20 metri. A grandi linee sono questi i tre grandi temi presentati da Luciano Foschi per raccontare il pareggio col Trento di sabato sera che tiene comunque ancora dentro la zona playoff il Renate. Per il rotto della cuffia però e soprattutto perché dietro in molte, vedasi Novara, Lumezzane e Dolomiti Bellunesi, non ne approfittano nelle partite della domenica. Certo, la strada è ancora lunga, fare questi discorsi è troppo presto, ma è chiaro che in chiave di privata analisi societaria siano comunque stati presi in considerazione. Ilgiorno.it

